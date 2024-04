Scholz proti protekcionizmu, a za pošteno konkurenco

V nadaljevanju preberite:

Nemški kancler Olaf Scholz je drugi dan obiska na Kitajskem poudaril, da verjame v konkurenčne sposobnosti Nemčije in da zato nasprotuje zatekanju v protekcionizem. Je pa opozoril, da morajo za dobro delovanje mednarodne trgovine podjetja imeti zagotovljene enake pogoje poslovanja, s čimer je meril na dumpinške cene in visoke državne subvencije za kitajska elektrilna vozila. Tudi to bo ena od tem, o katerih bo spregovoril z gostiteljem, kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.