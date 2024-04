V Iranu znova odprli letališča, vrstijo se pozivi Izraelu k zadržanosti

Spremljamo dogajanje po nedeljskem neposrednem napadu Irana na Izrael:

Iran je v noči s sobote na nedeljo z več kot 300 droni in raketami izvedel svoj prvi neposreden napad na izraelsko ozemlje. Označili so ga kot odgovor na zračni napad na svoj konzulat v sirskem Damasku, za katerim naj bi stal Izrael. Izrael je skoraj vse izstrelke sestrelil, pri čemer so mu pomagale zaveznice, na čelu z ZDA.

12.02 Tudi Francija in Nemčija proti stopnjevanju napetosti na Bližnjem vzhodu

V Evropi se po napadu Irana na Izrael tudi danes vrstijo svarila pred zaostrovanjem napetosti na Bližnjem vzhodu. Francija bo po besedah njenega predsednika Emmanuela Macrona storila vse, da pomaga preprečiti požar v regiji, nemški kancler Olaf Scholz, kot pred njim že Cameron pa sta Izrael pozvala k zadržanosti.

»Storili bomo vse, da se izognemo obsežnemu požaru, torej eskalaciji,« je v pogovoru za televizijski kanal BFMTV danes dejal Macron. Izrael bi bilo treba po njegovih besedah prepričati, da odgovor, ki ga napoveduje, ne bi pomenil dodatnega stopnjevanja napetosti. Bi pa bilo treba Iran nadalje izolirati in zaostriti sankcije proti Iranu, je menil Macron, ki je že v nedeljo ostro obsodil iranski napad.

Obsodbo napada je danes med obiskom na Kitajskem ponovil tudi Scholz, ki pa je zaradi uspeha izraelskega odziva pozval k zadržanosti. »Vsi se strinjajo, da je način, kako je Izraelu uspelo uspešno odvrniti ta napad, resnično izjemen,« je dejal Scholz in dodal, da tovrstnega uspeha ne gre zapraviti, zaradi česar sedaj poziva k zadržanosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Macron je danes potrdil, da so pri sestrelitvah sodelovale francoske sile, ki da so delovale v zračnem prostoru Jordanije, kjer ima država zračno oporišče. »Jordanski zračni prostor je bil kršen. Naša letala so vzletela in prestregla, kar smo morali prestreči,« je dejal.

Potem ko je trojica držav ostro obsodila iranski napad, je iransko zunanje ministrstvo že v nedeljo poklicalo na zagovor veleposlanike teh držav v Teheranu. Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo je obtožilo dvojnih meril, saj so v začetku meseca nasprotovale izjavi Varnostnega sveta ZN, ki bi obsodila izraelski napad na iranski konzulat v Damasku.

11.30 Tudi Rusija zaskrbljena zaradi stopnjevanja napetosti

»Zelo smo zaskrbljeni zaradi stopnjevanja napetosti v regiji,« je novinarjem dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. »Vse države v regiji pozivamo k zadržanosti.« Po njegovih besedah, ki jih po Reutersu povzema Guardian, nadaljnja eskalacija ni v nikogaršnjem interesu. »Zato seveda zagovarjamo, da se vsa nesoglasja rešujejo izključno s političnimi in diplomatskimi metodami,« je dejal Peskov potem ko se je ruski zunanji minister Sergej Lavrov v nedeljo zvečer pogovarjal z iranskim kolegom.

11.00 Cameron pozval Izrael, naj razmišlja z glavo, ne s srcem

Britanski zunanji minister David Cameron je bil v odzivu na iranski napad v intervjuju za Sky News jasen, da se ima Izrael pravico braniti pred napadi iz Irana, vendar je dejal, da mu Združeno kraljestvo odsvetuje maščevanje. Izrael je pozval, naj razmišlja »z glavo, ne s srcem« in ne stopnjuje napetosti z Iranom, povzema BBC.

Iranski napad je označil za »dvojni poraz«, tako v smislu škode Izraelu kot vplivu na regijo, pohvalil pa je sodelovanje britanskega vojnega letalstva pri sestrelitvi brezpilotnih letal, namenjenih v Izrael. Če bi napad uspel, bi lahko umrlo na tisoče ljudi. Dejal je, da mora Izrael sedaj sprejeti zmago in se osredotočiti na osvoboditev svojih talcev z območja Gaze.

10.55 Iran: Dogovori niso bili sklenjeni vnaprej

Regionalni uradniki, vključno z iranskim zunanjim ministrom, so dejali, da je Teheran nekaj dni pred napadom o tem obvestil sosednje države. Vendar je tiskovni predstavnik ministrstva Nasser Kanaani opozoril, da z nobeno državo ni bil vnaprej sklenjen dogovor o tem, kako bo Teheran pristopil k vojaškemu odgovoru na Izrael, poroča Reuters.

10.51 Letališča v Iranu po napadu na Izrael znova odprta

V Iranu so danes znova odprli letališča, katerih delovanje so začasno ustavili po sobotnem napadu na Izrael, ko je Teheran zaprl svoj zračni prostor. Od davi tako znova obratujeta letališči v Teheranu kot tudi drugod po državi, poročajo iranski državni mediji. Kot je poročala iranska tiskovna agencija Irna, so v državi zgodaj davi odpravili omejitve zračnega prometa. Mednarodni letališči v Teheranu kot tudi ostala letališča po državi, vključno s Tabrizom, Mašhadom in Širazom, znova delujejo kot običajno, poročanje Irne povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Nekatere mednarodne letalske družbe, med njimi nemška Lufthansa, so pred iranskim napadom in iz bojazni pred morebitnimi izraelskimi povračilnimi ukrepi odpovedale lete v Iran ali se začele izogibati zračnemu prostoru Irana, denimo avstralski Qantas.

Zaradi iranskega napada so zračni prostor s sobote na nedeljo začasno zaprle tudi druge države na Bližnjem vzhodu, med drugim poleg Izraela še Jordanija, Irak in Libanon, ki pa so ga medtem spet odprle.

6.28 Zelenski pozval k enotnemu globalnemu odzivu na napade Irana in Rusije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo obsodil napade Irana na Izrael in pozval k enotnemu globalnemu odgovoru na teror Moskve in Teherana. Kot je zapisal na družbenem omrežju X, dejanja Irana ogrožajo ves Bližnji vzhod in svet, prav tako kot dejanja Rusije grozijo, da bodo prerasla v večji konflikt. Ob tem je poudaril, da se mora svet enotno in odločno odzvati na očitno sodelovanje med obema režimoma pri širjenju terorja.

Omenil je tudi podobnost med iranskim napadom na Izrael in ruskimi napadi na Ukrajino. »V Ukrajini dobro poznamo grozoto podobnih napadov Rusije, ki uporablja iste drone in ruske rakete, isto taktiko množičnih zračnih napadov,« je zapisal.

V Ukrajini je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP slišati očitke, da je bila zahodna podpora Izraelu ob iranskem napadu obsežnejša od podpore Ukrajini, saj je več držav sodelovalo pri prestrezanju raket in dronov. Zelenski je dejal, da lahko rakete in brezpilotna letala ustavi le »oprijemljiva pomoč«, ob čemer je znova zaprosil ZDA, naj odobrijo vojaško pomoč Ukrajini, ki jo že dolgo blokira kongres. »Zelo pomembno je, da ameriški kongres sprejme potrebne odločitve za okrepitev zaveznikov ZDA v tem kritičnem času,« je dejal.

6.00 V Varnostnem svetu ZN po iranskem napadu na Izrael pozivi k zadržanosti vseh strani na Bližnjem vzhodu

Predstavniki držav članic Varnostnega sveta ZN so na včerajšnjem izrednem zasedanju zaradi sobotnega iranskega napada na Izrael nizali pozive vsem vpletenim stranem k zadržanosti, spoštovanju mednarodnega prava in načela mirnega urejanja sporov. Slovenski predstavnik Samuel Žbogar je iranski napad ostro obsodil.