Scholza obstreljujejo iz vseh strani

Javnomnenjska podpora stranki SPD kanclerja Olafa Scholza je po zadnjih merjenjih padla že na vsega 18 odstotkov, pred njo pa sta tako opozicijska CDU kot tudi Zeleni. Kancler se je zaradi razklanosti koalicije glede energetske politike in energetsko negotove zime, znašel pod veliki pritiski. Opozicija, še posebej njeni skrajni robovi, mu že napovedujejo protestniško vročo jesen. Nikakor pa se mu tudi ne uspe otresti očitkov, da je vedel za nezakonite posle banke v tako imenovani aferu Cum-ex, v kateri so banke, borzni posredniki in pravniki državni proračun olajšali za prek 30 milijard evrov.