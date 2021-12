Scholzeva vlada je spolno uravnotežena

V nadaljevanju preberite:

Koalicijske partnerice SPD, Zeleni in FDP so danes slovesno podpisale koalicijsko pogodbo. Za podpis so si simbolično izbrale berlinski Futurium, ki gosti razstave in dogodke o pomembnih vprašanjih prihodnosti. Med ključne naloge nove vlade je bodoči nemški kancler Olaf Scholz uvrstil zagotovitev polne enakopravnosti spolov in to njegova vlada sporoča tudi z ministrsko ekipo. V njej bo namreč sedelo devet ministrov in devet ministric.