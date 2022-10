Še en poskus odprave senc in krivic frankizma

V nadaljevanju preberite:

Skoraj pet desetletij po smrti­ ­samodržca Francisca Franca bo v Španiji predvidoma ta teden začela veljati zakonodaja, s katero poskušajo opraviti s krivicami ter sencami državljanske vojne in frankizma. Cilj zakona o demokratičnem spominu je žrt­vam bratomornega konflikta (1936–1939) in poznejše diktature, ki je dušila državo slabih 40 let, zagotoviti pravico, reparacijo in dostojanstvo. Eden od najbolj simbolnih projektov trenutne koalicijske vlade socialista Pedra Sáncheza je v začetku meseca prestal glasovanje v senatu, že prej, junija, ga je podprl spodnji dom parlamenta, v teh dneh pa naj bi bil objavljen v ­uradnem listu.