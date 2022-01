Še ena bitka severa in juga

V nadaljevanju preberite:

V senci pandemije evropski sever in jug začenjata razpravo o novih proračunskih pravilih in strogosti pri njihovem nadzoru. Zgornji meji primanjkljajev in delež dolga v BDP naj bi zagotavljali vzdržne javne finance in preprečevali izbruhe kriz.

Zamrznitev pravil, uveljavljena med pandemijo, bo veljala še letos. Živahna razprava o prihodnjih pravilih, omejitvah in izjemah, poteka tako na ravni evrske skupine kot celotne EU. Predvsem v Parizu in Rimu si želijo čim bolj prožna pravila. Francoski predsednik Emmanuel Macron in italijanski premier Mario Draghi sta se prejšnji mesec zavzela, da bi z novimi proračunskimi pravili morali spodbujati naložbe za prihodnost. Kot naložbe, ki bi bile izvzete iz izračuna pravil, so običajno mišljene tiste v zeleno in digitalno preobrazbo.