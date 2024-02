Še ena tovorna ladja tarča hutijevcev

Hutijevci so danes pred južno obalo Jemna znova napadli tovorno ladjo, ravno ko je peljala skozi ožino Bab al Mandeb. Posadka je na varnem, ladja pa je na poti naprej, so sporočili iz britanske agencije za pomorsko varnost (UKMTO).

Hutijevci so sporočili, da so napadli ameriško ladjo z več raketami, napadi pa so bili natančni in neposredni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem so iz UKMTO sporočili, da se je napad zgodil zgodaj davi. Iz drugega varnostnega podjetja Ambrey pa so sporočili, da je bila tarča napada tovorna ladja, ki pluje pod zastavo Maršalovih otokov in je v lasti grškega podjetja. V roku 20 minut so nanjo streljali dvakrat. Ladja, ki je imela na krovu zasebno varnostno ekipo, je domnevno utrpela škodo na desnem boku.

Gre za zadnjega v vrsti incidentov v Rdečem morju, kjer hutijevci, ki uživajo podporo Irana, od novembra napadajo tovorne ladje. Sprva so trdili, da iz solidarnosti s Palestinci v Gazi napadajo le plovila, povezana z Izraelom. Po napadu britanskih in ameriških sil na položaje hutijevcev pa so za legitimne tarče razglasili tudi ameriške in britanske ladje.