Se Etiopija še lahko izogne veliki državljanski vojni?

Predsednik etiopske vlade Abi Ahmed se je včeraj vrnil z bojišča, kamor je – kot poveljujoči vladnim silam, ki so se jim na bojiščih pridružili nekatere etnične milice in številni prostovoljci – odšel pred dvema tednoma. V tem času so vladne sile z bombardiranjem in uporabo brezpilotnih letal, ki so jih Adis Abebi na hitro dostavili Združeni arabski emirati, zaustavile napredovanje pripadnikov Osvobodilne fronte tigrajskega ljudstva (TPLF).