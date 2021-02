Tretje ameriško cepivo na poti

Čakanje v vrsti za cepivo v Los Angelesu. FOTO: Frederic J. Brown/Afp

Dolgo pričakovano cepivo farmacevtskega velikana Johnson & Johnson, pri katerem zadostuje en sam odmerek in ga ni treba skladiščiti pri zelo nizkih temperaturah, je varno, so sklenili pri ameriški upravi za hrano in zdravila FDA. V družbi iz New Brunswicka v New Jerseyu dovoljenje za uporabo pričakujejo že v petek.Cepivo J & J daje 66-odstotno zaščito proti covidu-19, kar je manj od Pfizerja (v sodelovanju z nemškim Biontechom) in Moderne, zato pa ni treba čakati na drugi odmerek ter bo z njim lažje oskrbovati oddaljene in manj razvite skupnosti. Poleg tega zaščito pred srednjim do resnim obolenjem ne nudi le proti virusu, ki se je lani iz kitajskega Wuhana razširil po vsem svetu, ampak v podobnem odstotku tudi proti njegovi brazilski in južnoafriški različici.Cepivo so preizkušali na 44 tisoč prostovoljcih v ZDA, Južni Ameriki in Južni Afriki in čeprav so v ZDA dosegli 72-odstotno zaščito pred resnim obolenjem, tudi 66-odstotna v Južni Ameriki in 57-odstotna v Južni Afriki nista kar tako. Dosedanji testi so se končali brez smrti ali hospitalizacij v prvih 28 dnevih po cepljenju.Število ameriških smrti zaradi pandemije novega koronavirusa je ta teden preseglo pol milijona, a je 65 milijonov Američanov že prejelo najmanj en odmerek cepiv Pfizerja/Biontecha in Moderne. Kljub prioriteti nove administracije za čim hitrejše cepljenje čim večjega dela prebivalstva so imeli med nedavnim izjemno hladnim vremenom težave s pospeševanjem zaščite. Pri podjetju Johnson & Johnson do poletja obljubljajo sto milijonov odmerkov svojega cepiva, do konca leta milijardo. O najnovejšem cepivu bodo razsojali tudi evropski regulatorji in Svetovna zdravstvena organizacija.Cepivo J&J se malo razlikuje od cepiv Pfizerja/Biontecha in Moderne, ki delovanje imunskega sistema aktivirata s pomočjo sporočilne RNA. Novo cepivo vsebuje neškodljivi virus iz iste družine virusov z dodano genetsko kodo proteina koronavirusove »krone«. Na enak način so pri ameriškem podjetju razvili cepivo proti eboli, ki je že odobreno v EU.