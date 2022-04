Še več pomoči za ustavitev Putinovega vojaškega stroja

V nadaljevanju prreberite:

Pospešene dobave orožja, dodat­ne sankcije proti Rusiji in novi predlogi za zmanjšanje nakupov ruskih energentov bodo v prihodnjih tednih glavna področja delovanja EU pri odzivanju na nadaljevanje ruske vojaške agresije in ofenzivo na vzhodu Ukrajine. O oboroževanju Ukrajine je veliko razprav v zvezi z obotavljanjem Nemčije pri večjem angažmaju. EU je v okviru evropskega mirovnega instrumenta v treh korakih namenila 1,5 milijarde evrov za oboroževanje in opremljanje ukrajinske vojske.Francoski gospodarski minister Bruno Le Maire je ocenil, da bi morali sprejeti embargo na nafto, ki je bila več let glavni vir prihodkov Vladimirja Putina.