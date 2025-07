Šefinja X odhaja: Linda Yaccarino po dveh letih zapušča Muskovo podjetje

Izvršna direktorica družbenega omrežja X, ki ga upravlja Elon Musk, je v sredo sporočila, da bo po dveh letih na tem položaju odstopila, piše Guardian.

Linda Yaccarino je zapisala: »Ko sva z @elonmusk prvič govorila o njegovi viziji za X, sem vedela, da bo to priložnost življenja, da izpolnim izjemno poslanstvo tega podjetja. Neizmerno sem mu hvaležna, da mi je zaupal odgovornost za zaščito svobode govora, preoblikovanje podjetja in preoblikovanje X v aplikacijo Vse.«

Zakaj je Linda Yaccarino zapustila NBCUniversal?

Linda Yaccarino odhaja od Muska. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

BBC je leta 2023 o Lindi Yaccarino zapisal, da je sprejela »presenetljivo odločitev«, ko je zapustila prestižno pozicijo pri NBCUniversal, National Broadcasting Company, eno največjih in najstarejših televizijskih mrež v Združenih državah Amerike, da bi postala izvršna direktorica Twitterja (zdaj X) – podjetja s težavno poslovno preteklostjo in nepredvidljivim lastnikom, Elonom Muskom, kot so še zapisali in napovedali, da njena naloga ne bo lahka: »Twitter je imel težave že pred Muskovo pridobitvijo lastništva, kar sproža vprašanje, ali lahko Yaccarino resnično preobrne podjetje in vzpostavi stabilen poslovni model.«

Linda Yaccarino, mati dveh otrok in v letu 2023 »nova babica«, je po desetletju vodilnega položaja v NBCUniversal hrepenela po novi priložnosti, je poročal BBC leta 2023. Njen prehod k Twitterju je bil deležen precejšnje pozornosti, še posebej po tem, ko je javno zagovarjala Elona Muska in pozivala oglaševalce, naj mu dajo priložnost.

Ko je sprejela novo funkcijo, je tvitnila: »Dolgo sem bila navdihnjena z vašo vizijo za svetlejšo prihodnost. Veselim se, da jo bomo skupaj uresničili na Twitterju!«

Njena zaposlitev je bila po BBC ključna strateška poteza Elona Muska, saj je z njo – po besedah analitika Louja Paskalisa – »kupil zaupanje« oglaševalske industrije. To se je hitro pokazalo, saj je oglaševalska agencija GroupM, ki zastopa velikane, kot sta Coca-Cola in Nestlé, Twitter začela obravnavati kot manj tvegano platformo.