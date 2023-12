Seks v ameriškem senatu

Ameriški kongres je že doživel požig britanske vojske, bombni napad levičarske teroristične organizacije Weather Underground ter vdor privržencev prejšnjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Po posnetkih, ki jih je prva objavila publikacija Daily Caller, je zdaj svetovalec demokratskega senatorja Bena Cardina v senatni dvorani za zaslišanja snemal spolni odnos s starejšim partnerjem. Aidan Maese-Czeropski grozi s tožbami, incident preiskuje kongresna policija.

80-letni senator iz Marylanda Ben Cardin se še ni oglasil s komentarjem, potem ko je svoje pomočnike med majsko naznanitvijo skorajšnje upokojitve označil za najbolj predane od vseh. Eden od njih Aidan Maese-Czeropski, domnevni glavni igralec v senatnem porno filmčku, je bil leta 2020 odlikovan tudi z nastopom v predvolilnem video posnetku demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna. Sedanjemu predsedniku se je zaradi tega zahvalila njegova mama.

»To so težki časi zame,« je na linkedinu potožil mladi svetovalec za zunanjo politiko, davčne in trgovinske zadeve ter kritike obtožil politične agende. »Nekatera moja pretekla dejanja so pokazala napačno presojo, a imam rad svoje delo in ne bi nikoli pokazal nespoštovanja do mojega delovnega mesta. Vsi poskusi drugačnega označevanja mojih akcij so izmišljani in bom zanje preučil zakonske odgovore.«

S takšnimi grožnjami pa ni utišal kritikov, tej izjavi je na družbenem omrežju sledila vrsta komentarjev v slogu: »Oprosti, a po zlorabi svojega delovnega mesta za perverznosti nimaš pravice do takšnih besed. Tudi jaz sem gej in sram me je zate, nimaš pravice igrati na karto svoje seksualnosti.« Številni komentatorji se bojijo okrepitve škodljivih stereotipov do vseh istospolno usmerjenih Američanov, snemanje spolnih aktov v javni dvorani kongresa zanje ni prestavljanje marginaliziranih skupnosti, ampak nemoralno ter morda celo protizakonito dejanje. Kritiki so kongresnega svetovalca pozvali k plačilu za čiščenje senatne dvorane, če mu ostane kaj sredstev, pa naj si plača še dobrega terapevta: »Takšna dejanja so pogosto iskanje pozornosti zaradi globljih travm!«

Marylandski senator Ben Cardin. Foto Thaier Al-sudani/Reuters

Ameriška javnost ne sliši pogosto o spolnih aktih v senatu, zato pa je po takšnih izgredih razvpita Bela hiša. Še pred predsednikom Billom Clintonom, ki so ga zaradi laganja o aferi z Monico Lewisnsky skoraj odstavili, so se širile govorice o neštetih ljubicah Johna Kennedyja, Lyndona Johnsona in drugih, dolgoletna ljubezen Franklina Roosevelt Lucy Mercer Rutherfurd je bila z njim na dan smrti, pa čeprav le v njegovi »mali Beli hiši« v Georgii. Sodobna Bela hiša je razburjala zaradi drugačnih dejanj: poleti so prepovedali vstop transspolni aktivistki Rosi Montoya, ki je na sprejemu razgalila oprsje.

Tudi »junak« senatnega spolnega izgreda Maese-Czeropski je že bil v medijih. Diplomiranca kalifornijske univerze Berkeley, ki je ta čas skupaj z drugimi elitnimi na tapeti zaradi antisemitizma študentov, je republikanski predstavnik judovskega rodu Max Miller obtožil vpitja nanj z besedami: »Osvobodite Palestino!« Verjetno kmalu nekdanji svetovalec takšne obtožbe zavrača, če držijo, pa spletni komentatorji opozarjajo na njihovo problematičnost. Odkrito istospolni mladenič pod Hamasovo vladavino bi tvegal celo z razkazovanjem svoje usmerjenosti med domačimi štirimi stenami, saj so znani primeri zverinskih ubojev palestinskih gejev.