Sestavljanje nove izraelske vlade bo trajalo vsaj mesec dni

Izraelci so včeraj volili četrtič v zadnjih štirih letih. Čeprav se je v Izraelu proti bolezni covid-19 proporcionalno cepilo daleč največ ljudi na svetu, je ob politični naveličanosti verjetno prav pandemija vplivala na to, da je bila volilna udeležba – sodeč po prvih rezultatih (le dobrih 60 odstotkov) – opazno nižja kot lani spomladi, ko so Izraelci volili nazadnje, in najnižja po letu 2009. Tako kot vedno v zadnjih letih natančnejši rezultati volitev v 120-članski kneset v času zaključka naše redakcije še niso bili znani. A rezultati vzporednih volitev kažejo, da bi Benjamin Netanjahu lahko politično preživel. Še enkrat več.