Šesterica iz EU želi začasno omiliti sankcije proti Siriji

Nemčija, Francija, Nizozemska, Španija, Finska in Danska so v skupnem dokumentu pozvale Evropsko unijo k začasni omilitvi nekaterih sankcij proti Siriji, zlasti na področju transporta, energetike in bančništva, je danes na svoji spletni strani poročala tiskovna agencija Reuters.

Šesterica je v skupnem dokumentu zapisala, da bi morala EU »nemudoma začeti prilagajati naš režim sankcij«. Med drugim si želijo, da bi unija odpravila sankcije na področju civilnega letalstva, ponovno ocenila potrebo po sankcijah za blago visoke vrednosti, odpravila prepoved izvoza nafte ter ponovno odprla finančne poti med EU in Sirijo.

Sankcije proti članom administracije strmoglavljenega režima Bašarja al Asada in njihovim podpornikom bi po mnenju šesterice morale ostati v veljavi. Če pričakovanja EU glede spoštovanja človekovih pravic in pravic manjšin v Siriji ne bodo izpolnjena, bi lahko unija znova uvedla odpravljene sankcije, so dodale države.

Prehodna vlada v Siriji pod vodstvom islamistične skupine Hajat Tahrir al Šam (HTS), vključno z vodjo skupine Ahmedom al Šaro, si od prevzema oblasti prizadeva za odpravo sankcij, pa tudi za tuje naložbe, ki bi pomagale pri gospodarskem okrevanju države in obnovi infrastrukture.

O morebitni odpravi sankcij proti skupini HTS bi bilo treba po navedbah šesterice razpravljati na ravni Združenih narodov, še piše v dokumentu.

Naklonjenost omilitvi sankcij je doslej izrazilo že več evropskih držav. Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je v sredo izjavil, da bi lahko nekatere sankcije proti Siriji hitro odpravili. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani pa je v četrtek dejal, da se Rim zavzema za revizijo sankcij.

V ospredju prizadevanj za omilitev sankcij je tudi Nemčija. Po besedah diplomatov naj bi si Berlin med drugim prizadeval za omilitev omejitev za prenos zasebnega kapitala in morda tudi odpravo sankcij v energetskem in letalskem sektorju.

Tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v petek med obiskom Damaska dejala, da bi EU lahko postopoma omilila sankcije proti Siriji, če bodo nove oblasti v državi sprejele ustrezne ukrepe za oblikovanje vključujoče vlade, ki bo ščitila manjšine. O omilitvi sankcij naj bi zunanji ministri članic EU razpravljali na srečanju 27. januarja v Bruslju.