Severna Koreja spet razburja z novo balistično raketo

Severna Koreja je danes izstrelila vsaj eno balistično raketo, po navedbah CNN poročajo južnokorejske in japonske oblasti. Raketa pa je pristala v Japonskem morju.

Raketo so izstrelili v pristaniškem mestu Sinpro v provinci Hamgjong okoli 10. ure po lokalnem času.

Namestnik generalnega sekretarja japonskih oblasti Jošihiko Isozaki je sicer dejal, da sta iz Severne Koreje poleteli dve balistični raketi, medtem ko je južnokorejska vojska povedala, da so zaznali samo eno.

»Zadnja dejanja Severne Koreje ogrožajo mir in varnost tako Japonske kot tudi celotne regije,« je poudaril Isozaki. Kot je še dejal, je to resen izziv za celotno mednarodno skupnost, saj so s tem kršili tudi resolucije varnostnega sveta Združenih narodov.

Izrecna prepoved takšnih poskusov

Združeni narodi Severni Koreji namreč izrecno prepovedujejo preizkušanje balističnih izstrelkov in jedrskega orožja.

Japonski premier Fumio Kišida pa je na twitterju zapisal, da se bo Japonska odločno odzvala na dejanja Severne Koreje.

Po poročanju BBC so severnokorejske oblasti balistično raketo izstrelile le nekaj tednov po tem, ko je Južna Koreja predstavila svoje lastno takšno orožje.

Poznavalci menijo, da se oboroževalna tekma na Korejskem polotoku stopnjuje, saj tudi Južna Koreja razvija svoje orožje.

Pred leti je sicer že kazalo, da se bodo strasti nekoliko umirile, a so pogajanja Severne Koreje z ZDA zastala v začetku leta 2019, ko ni bilo napredka v pogovorih med takratnim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom.

Zadnjo izstrelitev severnokorejske balistične rakete je obsodila tudi ameriške vojska. Hkrati so v indijsko-pacifiškem poveljstvu ameriške vojske pozvali Pjongjang, naj se vzdrži nadaljnjih dejanj destabilizacije. Dodali so, da se posvetujejo z Južno Korejo in Japonsko.