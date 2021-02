V vodilni severnoirski stranki bi omejili dostop do splava

Voditeljica sranke DUP Arlene Foster. FOTO: Paul Faith/AFP

Največja stranka v severnoirskem parlamentu Demokratska unionistična stranka (DUP) je danes vložila amandma na zakonodajo o umetni prekinitvi nosečnosti. V stranki nasprotujejo določilu, ki omogoča splav na Severnem Irskem do konca nosečnosti v primeru hudih razvojnih nepravilnosti ploda.Umetna prekinitev nosečnosti je bila na Severnem Irskem prepovedan do leta 2019, ko so bistveno razrahljanje zakonodaje podprli poslanci v Londonu. Severnoirska skupščina je bila takrat namreč razpuščena zaradi politične krize. Severnoirska zakonodaja trenutno dovoljuje prekinitev nosečnosti v vseh okoliščinah do 12. tedna nosečnosti ter do 24. tedna, če je ogroženo fizično ali psihično zdravje nosečnice. Časovna omejitev umetne prekinitve nosečnosti ne velja v primeru ogroženega življenja nosečnice ter telesne ali duševne okvare ploda, ki bi povzročila hude razvojne nepravilnosti.Temu nekateri nasprotujejo, saj da sedanja zakonodaja dopušča splav v primeru, če ima plod Downov sindrom, piše britanski BBC. Na Irskem, denimo, je zakonodaja strožja in je umetna prekinitev nosečnosti po 12. tednu dovoljena le v primeru poškodb zarodka oziroma ploda, zaradi katerih ne bi preživel, ter, enako kot na Severnem Irskem, ko je ogroženo življenje nosečnice.V primeru, da bo večina severnoirskih poslancev amandma podprla tudi v drugem branju, ga bo obravnaval pristojni odbor, ki bo podal stališče glede spremembe zakonodaje.