Simbol trpljenja v Mariupolju

Če bi fotografije imele moč, da ustavijo vojno, bi pretresljiva podoba nosečnice, ki so jo na nosilih evakuirali iz bombardirane porodnišnice v pristaniškem mestu Mariupolj, končala morijo v Ukrajini. Odsoten pogled ranjene ženske, ki z rokami objema svojega še nerojenega otroka, je zgrozil svet in postal opomnik ruskih napadov na civilno prebivalstvo. Trenutek je za Associated Press (AP) sredi prejšnjega tedna v objektiv ujel Evgenij Maloletka, iz ameriške tiskovne agencije pa so danes sporočili, da sta tako mati kot otrok zaradi poškodb umrla.

Fotografija je, kot so dogajanje rekonstruirali v AP, nastala, medtem ko so visoko nosečo Ukrajinko v sredo iz uničenega porodničnega bloka hitro premestili v bolnišnico na obrobju mesta. Po besedah kirurga Timurja Marina so jo v kaosu sprejeli z zdrobljeno medenico in izpahnjenim kolkom. Zdravniško osebje se je odločilo za carski rez, toda otroku niso mogli pomagati, ob rojstvu ni kazal znakov življenja, kmalu po tem je po neuspešni reanimaciji preminula tudi mati.

Od začetka ruskega obleganja je, kakor je danes dejal visoki predstavnik za zunanjo politiko EU Josep Borrell, v mestu ob Azovskem morju, ki je pred vojno imelo okoli 430.000 prebivalcev, umrlo že več kot 2400 civilistov. Po pisanju AP so meščani žrtve prisiljeni pokopavati v množičnih grobiščih, razmere se v urbanem središču še zaostrujejo; primanjkuje hrane in vode, ni elektrike, ogrevanja in internetne povezave, plat zvona bijejo oblasti in nevladne organizacije. Po več neuspešnih poskusih naj bi danes iz Mariupolja vendarle evakuirali okoli 160 avtomobilov. Koliko ljudem je uspelo zbežati iz obleganega mesta na jugozahodu države, za zdaj ni znano.

Mariupoljski pekel

Fotografija nosečnice, ki bolj kot katerakoli druga podoba pooseblja ukrajinsko tragedijo med rusko invazijo, je postala simbol trpljenja Mariupoljcev in bila takoj objavljena na naslovnicah vseh pomembnejših zahodnih medijev. Medtem ko je agresorska stran vztrajala, da gre za lažno novico oziroma da so se v stavbo zatekli ukrajinski borci, so bombardiranje porodnišnice svetovni časniki v svojih četrtkovih izdajah pospremili z naslovi: Barbarsko, Pokvarjeno, Putin si je za tarčo izbral matere in dojenčke, Mariupoljski pekel … Kako zelo se je Grozljivi napad na porodnice zajedel v kolektivni spomin, dokazuje tudi pozornost, ki so jo medijske hiše namenile usodi ubite matere in novorojenčka po objavi fotografije.

»Podoba nosečega dekleta na nosilih te zaustavi, prisili k razmisleku o življenju in ne dovoli hitre vrnitve v realnost,« je o fotografiji, ki je zakrožila po svetu, dejal Delov urednik fotografije Matej Družnik. Dodal je, da so ujeti trenutki dokumenti, ki preprečujejo, da bi dogodki izginili v pozabo. Ohranjanje spomina pa je še pomembnejše, ko gre za barbarske zločine nad civilnim prebivalstvom, kot smo jim priča v Ukrajini.