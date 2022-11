Skrajni desničarji v boj proti raveom

Potem ko je italijanska policija v ponedeljek v bližini Modene prekinila rave, na katerem je sodelovalo okoli 3000 ljudi, je vlada premierke Giorgie Meloni sprejela uredbo, s katero je zaostrila kazni za organizatorje in udeležence nezakonitih zabav. Opozicija je kritična, saj se boji, da bi nova pravila zlorabili za vse oblike javnih zborovanj.

V skladu z uredbo je za organizatorje rave zabav predvidena globa v višini do 10.000 evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V primeru resne nevarnosti za javno varnost ali javno zdravje pa je predvidena kazen do šest let zapora. Vlada v Rimu trdi, da želi s tem preprečiti zabave, ki da so v zadnjih mesecih povzročale težave z javnim redom.

Vladna uredba o rave zabavah uvaja novo kaznivo dejanje, je v ponedeljek povedala premierka Giorgia Meloni. »Odločili smo se za uvedbo novega in drugačnega kaznivega dejanja, da bi zagotovili zaščito ljudi,« je dejala, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. »Zabave je konec,« pa je sprejetje nove uredbe komentiral vodja Lige in podpredsednik vlade Matteo Salvini.

Tovrstne kazni so po mnenju notranjega ministra Mattea Piantedonija »že v veljavi v drugih državah«. »Dajejo nove in učinkovitejše instrumente, ki bodo omogočili hitro posredovanje za zajezitev pojava, ki je za državo in s tem za skupnost še posebej drag, saj zahteva veliko sredstev in veliko uslužbencev organov pregona,« je pojasnil.

Opozicija zaskrbljena

Opozicija je zaradi sprejete uredbe zaskrbljena, saj se boji, da bi njene določbe lahko uporabljali za vse oblike javnih protestov in zborovanj. »To je resna napaka. (...) Pod vprašaj je postavljena svoboda državljanov,« je na Twitterju zapisal vodja Demokratske stranke Enrico Letta.

Ogorčenje je toliko večje, ker je policija v ponedeljek med posredovanjem na rave zabavi v Modeni zasegla 150.000 evrov vredno ozvočenje, medtem ko se je v nedeljo 2000 ljudi v njegovem rojstnem kraju Predappio brez težav poklonilo fašističnemu diktatorju Benitu Mussoliniju, poroča AFP.

»Kdo odloča o tem, kaj je nevarno? Je to divjanje ali zborovanje črnih srajc, ki žalijo našo ustavo?« je danes opozorila poslanka opozicijske Demokratske stranke Ilenia Malavasi.

Državni sekretar s svastiko

Mediji so v zadnjih tednih izpostavili več članov vlade Meloni in parlamenta zaradi njihovih preteklih ali nedavnih izjav o fašizmu in Mussoliniju. Levosredinski časnik La Repubblica je tako danes komentiral imenovanje Galeazza Bignamija iz njenih Bratov Italije za državnega sekretarja na Salvinijevem ministrstvu za infrastrukturo.

Bignamija so namreč leta 2005 na zasebni zabavi fotografirali s trakom z nacistično svastiko. »Ko preteklost ne mine. Črne sence pri izbiri namestnikov ministrov,« je imenovanje komentirala La Repubblica. Bignami je sicer v ponedeljek dejal, da se fotografije sramuje in da se je zanjo že večkrat opravičil.