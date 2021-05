Skoraj pet milijonov dolarjev izsiljevalcem ameriškega cevovoda

Pred številnimi bencinskimi črpalkami na ameriški Vzhodni obali se vijejo dolge vrste. Foto Logan Cyrus/Afp

Potem ko je deset tisoč bencinskih črpalk v vzhodnem delu ZDA ostalo brez bencina in dizla ter so z letališč na območju letala po gorivo preusmerjali drugam, je družba Colonial Pipeline hekerjem največjega ameriškega cevovoda za rafinirana goriva plačala skoraj pet milijonov dolarjev. O tem je prva poročala tiskovna agencija Bloomberg.Pred še delujočimi bencinskimi črpalkami Floride, Severne Karoline, Georgije, prestolnice Washington in Virdžinije se vijejo dolge vrste avtomobilov zaradi hekerskega napada, ki ga pri zveznem preiskovalnem uradu FBI pripisujejo skupini DarkSide s sedežem v Rusiji. Po medijskih informacijah so skoraj pet milijonov dolarjev plačali že konec minulega tedna le nekaj ur po virtualnem napadu, a bo vračanje na stari položaj zahtevalo še nekaj časa. Rafinirana goriva po cevovodu, ki je skupaj dolg skoraj devet tisoč kilometrov, tečejo le s hitrostjo osmih kilometrov na uro.(se nadaljuje)