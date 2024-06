Skrajna desnica v Franciji zatrjuje, da je pripravljena na prevzem oblasti

Pred prvim krogom parlamentarnih volitev v Franciji je glede na ankete v prednosti skrajna desnica na čelu s stranko Nacionalni zbor (RN). Njen kandidat za premierja Jordan Bardella je danes dejal, da so pripravljeni prevzeti oblast. Med drugim je napovedal nadaljevanje podpore Ukrajini, a brez pošiljanja raket dolgega dosega ali vojakov.

Glede na javnomnenjski raziskavi inštituta Elabe in podjetja Ipsos, ki sta bili objavljeni v nedeljo, je pred bližajočimi se volitvami v Franciji v prednosti skrajna desnica pod vodstvom RN, ki beleži približno 36-odstotno podporo volivcev.

Vodja stranke in njen kandidat za premierja, 28-letni Jordan Bardella, je danes ob predstavitvi programa dejal, da so pripravljeni prevzeti oblast, potem ko je »sedem dolgih let macronizma oslabilo Francijo«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bardella je povedal, da bo v primeru zmage RN na volitvah Francija še naprej podpirala Ukrajino, vendar v to državo ne bo pošiljala raket dolgega dosega ali svojih vojakov. »Rusijo vidim kot večdimenzionalno grožnjo Franciji in Evropi,« je dodal. Obljubil je še, da bodo povečali kupno moč, vzpostavili red in olajšali izgon tujcev, obsojenih za kazniva dejanja.

Priznanju Palestine zaenkrat ni naklonjen

Priznanju palestinske države zaenkrat ni naklonjen, češ da bi to v tem trenutku pomenilo priznanje terorizma. »To bi pomenilo podeliti politično legitimnost organizaciji, ki v svoji ustanovni listini predvideva uničenje izraelske države,« je dejal glede Hamasa.

Skrajna desnica se nadeja zmage na predčasnih parlamentarnih volitvah, ki jih je Macron sklical po nedavni visoki zmagi RN na evropskih volitvah. Prvi krog bo potekal 30. junija, drugi pa 7. julija. Za uspeh na volitvah v Franciji je ključno povezovanje, ker kandidati manjših strank običajno odpadejo v prvem krogu.

V obeh zadnjih javnomnenjskih raziskavah so sešteli podporo kandidatom RN in kandidatom frakcije desne stranke Republikancev, ki naj bi jih podprl RN.

Republikanci so se namreč razdelili po sporu med zmernim desnim jedrom stranke in njenim vodjem Ericom Ciottijem, ki je na lastno pest napovedal sodelovanje z RN. Kandidati Republikancev, ki ne pripadajo Ciottijevi frakciji, beležijo približno sedemodstotno podporo.

Skrajni desnici medtem na drugem mestu s približno 28 odstotki sledi Nova ljudska fronta, v okviru katere so skupno listo po mesecih medsebojnih delitev sestavile skrajno leva Nepokorna Francija, stranki socialistov in komunistov ter zelena stranka Ekologi.

Šele na tretjem mestu je zavezništvo Skupaj na čelu z Macronovo vladajočo stranko Preporod, ki beleži približno 20-odstotno podporo. Sestavlja ga še sedem manjših strank, med njimi Demokratično gibanje nekdanjega pravosodnega ministra Francoisa Bayrouja in stranka Obzorja, ki jo vodi nekdanji premier Edouard Philippe.