Skrivna sporočila princa Hamze

Princ Hamza je nekdanji kronski princ in polbrat aktualnega jordanskega kralja.

Jordanska vlada ga obtožuje načrtne destabilizacije države.

V videoposnetku trdi, da so ga oblasti strpale v hišni pripor in prepovedale komunikacijo z zunanjim svetom.

Dogajanje v Jordaniji, ki velja za eno najbolj stabilnih držav v regiji, je zbudilo nemalo zaskrbljenosti. Prizor iz glavnega mesta Aman, kjer so dogodki sobotne noči prišli na naslovnice časopisov.



Ukazov ne bo spoštoval

Kralj Abdulah II. je prestolonasledniku Hamzi odvzel njegov status. To naj bi bil po takratnem pisanju tujih medijev precejšen udarec za kraljico Noor, saj je upala, da bo njen sin nekega dne vendarle postal kralj.



Princ ne sodeluje

Pred dobrimi tremi leti je bilo v luksuznem hotelu sredi Riada v protikorupcijski akciji pridržanih skoraj 400 najmočnejših ljudi Savdske Arabije. Princi, tajkuni in ministri so morali za svobodo iz petzvezdničnega zapora plačati precejšnje premoženje. Več let se iz nekakšnega hišnega zapora oglaša dubajska princesa Latifa, češ da je talka svojega očeta, dubajskega vladarja. V nedeljo se je iz Jordanije, ene najbolj stabilnih držav v regiji, oglasil nekdanji kronski princ in polbrat sedanjega jordanskega kralja. Princ Hamza bin Husein je v videoposnetku, posnetem na skrivaj, sporočil, da so ga oblasti strpale v hišni pripor.V videu, ki ga je britanskemu BBC posredoval njegov odvetnik, princ voditelje države obtožuje korupcije, nesposobnosti in nadlegovanja. Jordanska vlada pa nekdanjega prestolonaslednika obtožuje načrtne destabilizacije države in hkrati zanika, da bi bil princ v priporu. Namestnik predsednika vlade in jordanski zunanji minister Ajman Safadi je na nedeljski novinarski konferenci dejal, da so varnostne službe prestregle komunikacijo med princem, njegovim krogom in tujimi zavezniki, zato so ga prosili, naj ustavi dejavnosti, s katerimi bi lahko omajal stabilnost in varnost Jordanije. Poleg njega naj bi pridržali še 16 ljudi, med njimi tudi nekdanjega finančnega ministra in neimenovanega člana kraljeve družine.Toda v videoizjavi je princ zanikal, da je del zarote, ki jo podpira tujina. »Z ženo in majhnimi otroki sem v svojem domu in ta video naj svetu pokaže, da to, kar slišite iz uradnih virov, ni odraz realnosti,« je dejal. »Na žalost smo od države, ki je bila vodilna v regiji na področju izobraževanja, zdravstva, človekovega dostojanstva in svoboščin, prešli v državo, v kateri celo kritika enega vidika politike vodi do aretacije in zlorab, ki jih izvaja varnostna služba.« Po mnenju princa se je država zataknila v korupciji, nepotizmu in napačnem vodenju, rezultat tega pa so izguba upanja, dostojanstva in življenje pod nenehno grožnjo, »ker preprosto želimo govoriti resnico ali poskušamo izraziti svoje pomisleke«. Zaradi kritike vlade je izoliran, je še povedal, prekinili so mu telefonske in internetne povezave ter prepovedali komunikacijo z zunanjim svetom. Ukazov ne bo spoštoval.Princ Hamza je najstarejši sin pokojnega kralja Huseina in njegove četrte, v Ameriki rojene žene, kraljice Noor. Šolal se je v Veliki Britaniji, študiral na univerzi Harvard v ZDA in služil v jordanskih oboroženih silah. Veljal je za očetovega ljubljenca in bil leta 1999 imenovan za prestolonaslednika, zaradi neizkušenosti in mladosti pa je po očetovi smrti kralj postal njegov starejši polbrat Abdulah in ta je pet let pozneje za prestolonaslednika imenoval svojega sina.A Hamza je ostal priljubljen član jordanske kraljeve družine, na splošno ga vidijo kot globoko vernega, skromnega in v stiku s preprostimi ljudmi. Trenja v kraljevi družini so bila že dlje časa, a ni jasno, zakaj je oblast ravno zdaj ukrepala proti princu, piše Guardian. Izpostavljal naj bi se sicer tudi sam, ker se je večkrat udeležil srečanj, kjer so bili glasni kritiki aktualnega kralja. Po poročanju Reutersa so iz vlade že sporočili, da želijo čim prej rešiti krizo v kraljevi družini, a da princ Hamza ne sodeluje. Jordanija je ustavna monarhija, kralj imenuje vlado, razpusti parlament in potrdi zakonodajo. Država je ena ključnih zahodnih zaveznic, ZDA so kralju takoj izrazile podporo, prav tako je močno podporo dobil v regiji.Medtem pa je prinčeva mama, kraljica Noor, objavila precej misteriozen tvit: »Molim, da bosta resnica in pravičnost zmagali za vse nedolžne žrtve tega hudobnega obrekovanja.«