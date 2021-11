Skrivnostni dnevnik predsednikove hčere

V nadaljevanju preberite:

Po »izgubljenem« računalniku Hunterja Bidna ameriško javnost pretresa dogajanje okrog »najdenega« dnevnika hčere demokratskega predsednika ZDA Ashley Biden. Kot pri številnih nedavnih ameriških političnih aferah in teorijah zarote pa so vpletene tudi zvezna policija FBI in medijske hiše.

Z nedavnim poročilom o preiskavi zveznega urada FBI pri novinarski organizaciji Project Veritas je New York Times dregnil v osje gnezdo ameriških afer in teorij zarote. Naklonjeni viri v delu organizacije Jamesa O'Keefeja vidijo gverilsko razkrivanje političnih in drugih skrivnosti, kritiki operacijo za diskreditacijo prevladujočih medijev in političnih skupin z objavljanjem skrivnih posnetkov.

Vse to in še več lahko oboji najdejo v raciji FBI pred več kot tednom dni v O'Keefejevem stanovanju in nekem drugem prostoru, ki sta po poročilu newyorškega dnevnika domnevno povezana z oktobra lani »izgubljenim« dnevnikom hčere demokratskega predsedniškega kandidata in sedanjega predsednika Joeja Bidna.