Skupina G7 za višjo obdavčitev multinacionalk

Finančni ministri skupine največjih industrijskih držav G7 so danes na srečanju v Londonu dosegli dogovor o globalnem davku na dohodke multinacionalnih podjetij v višini najmanj 15 odstotkov, poročajo tuje tiskovne agencije.»Po letih razprav so finančni ministri G7 dosegli zgodovinski dogovor o reformi globalnega sistema obdavčitve , da bi ga pripravili na globalno digitalno dobo,« je v video izjavi, objavljeni na omrežju Twitter, dejal britanski finančni ministerSvetovne sile si že dlje časa prizadevajo, da bi multinacionalke, ki delujejo v veliko državah, v teh tudi pravično plačale davek. Trenutno lahko ta podjetja ustanovijo podružnice v državah z razmeroma nizko obdavčitvijo dohodka pravnih oseb in tam prijavijo dobičke. Tako plačujejo davek po stopnji v teh državah, tudi če dobiček v glavnem izvira iz prodaje na drugih trgih, poroča BBC.Izjava po zaključku srečanja ministrov Velike Britanije, Kanade, Francije, Nemčije, Italije, Japonske in ZDA po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navaja, da se države zavezujejo h globalnemu davku v višini vsaj 15 odstotkov, ki se bo obračunaval v vsaki državi posebej.Skupina upa, da bo dokončni dogovor dosežen na julijskem srečanju finančnih ministrov skupine G20, še navaja izjava.Nemški finančni ministerje dogovor o davku označil za dobro novico za pravičnost in fiskalno solidarnost ter slabo novico za davčne oaze. »Podjetja se ne bodo mogla več izogibati fiskalnim obveznostim s tem, da svoje dobičke zvito preusmerjajo v države z nejasno davčno strukturo,« je po poročanju AFP dejal Scholz.Francija je dogovor označila za zgodovinski korak in napovedala, da si bo prizadevala za najvišjo možno stopnjo tega davka.