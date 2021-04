Skupini zdravnikov preprečili dostop do Navalnega

Skupini zdravnikov, med katerimi je tudi osebni zdravnik ruskega opozicijskega voditelja in kritika Kremlja, so danes preprečili dostop do kazenske kolonije, kamor so v zaporniško bolnišnico v ponedeljek premestili Navalnega , poroča francoska tiskovna agencija AFP.Ruska uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, ki je zdravnikom Navalnega že večkrat preprečila, da bi ga obiskali, je opozicijskega voditelja v ponedeljek iz kazenske kolonije Pokrov, kjer prestaja zaporno kazen, premestila v zdravstveno ustanovo v drugi kazenski koloniji.Navalni od konca marca gladovno stavka, ker so mu zaporniški zdravniki v kazenski koloniji Pokrov zaradi hudih bolečin v hrbtu in otrplih nog predpisovali zgolj protibolečinske tablete, niso pa mu nudili zdravljenja. Njegovi zdravniki so v soboto opozorili, da se je njegovo zdravstveno stanje dramatično poslabšalo in da mu grozi odpoved ledvic in srčna kap.Opozicijski voditelj prestaja zaporno kazen dveh let in pol, ki ga je doletela v povezavi s starimi obtožbami goljufije. Kolonija je znana po strogi disciplini.