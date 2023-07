V odnosu do Hrvaške Golob daje prednost skupnim interesom

V nadaljevanju preberite:

»Eksplozija« blagovne menjave, ki jo Slovenija in Hrvaška zaznavata v zadnjem obdobju, je poskrbela za to, da prvi uradni obisk premiera Roberta Goloba v Zagrebu ne bo osredotočen na nerešena dvostranska vprašanja. Na podlagi ugodnih gospodarskih kazalnikov in potenciala energetskih projektov, ki bi državi lahko povezali kot še nikoli do zdaj, slovenska stran verjame, da lahko odpre novo poglavje v odnosih z južno sosedo.