Italija v dveh regijah razglasila izredne razmere zaradi poplav

Po večdnevnem deževju ter poplavah in zemeljskih plazovih so v deželah Emilija-Romanja in Marke danes razglasili izredne razmere in vlada je zanju sprostila pomoč v višini 20 milijonov evrov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Pred novembrskim volitvami v Emiliji-Romanji je završalo tudi med vlado premierke Georgie Meloni in deželno vlado.

Vlada je namenila 20 milijonov evrov za nujne intervencije, reševanje in pomoč prebivalstvu ter za ponovno vzpostavitev delovanja storitev in infrastrukture, je dejal minister za civilno zaščito Nello Musumeci. Zadnje deževje je znova prizadelo številna območja, ki so jih maja lani že opustošile poplave in zemeljski plazovi.

Da je za izplačilo pomoči potrebna razglasitev izrednih razmer, je premierka Giorgia Meloni napovedala že v petek. Izredne razmere bodo veljale 12 mesecev.

Med Rimom in deželno vlado Emilije-Romanje je medtem završalo glede porabe v preteklosti namenjenih sredstev za odpravo posledic poplav, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Desničarski minister Musumeci je socialdemokratsko vlado Emilije-Romanje obtožil, da tega denarja v preteklosti ni ustrezno porabila.

»Nekaj ni v redu. Ne more vedno znova prihajati do takšnih katastrofalnih poplav v Emiliji-Romanji,« je dejal Musumeci. Lani je za posledicami naravne nesreče umrlo 17 ljudi, medtem ko je materialna škoda dosegla več milijard evrov.

Socialni demokrati so ministrove obtožbe zavrnili kot nabiranje političnih točk pred novembrskim volitvami v Emiliji-Romanji, ki velja za eno od najbogatejših in po tradiciji najbolj levo usmerjenih italijanskih dežel.

V deželah Emilija-Romanja in Marke je po večdnevnem deževju poplavilo številne ceste, z domov so evakuirali več kot 2500 ljudi. Prizadetih je več mest, med drugim Bologna, Modena, Ravenna in Rimini na jadranski obali.