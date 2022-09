Slovenijo bo na kraljičinem pogrebu zastopal predsednik Pahor

Združeno kraljestvo in svet se čustveno poslavljata od pokojne kraljice Elizabete II., dogajanje iz minute v minuto spremljajo spletišča in televizije, v Westminstrski dvorani, kjer bo krsta ležala od danes naprej, se bo priljubljeni monarhiji priklonilo več sto tisoč ljudi, množice bodo v ponedeljek prav tako spremljale pogreb, ki se ga bodo udeležili številni svetovni voditelji. Slovenski politični vrh bo v Londonu zastopal predsednik države Borut Pahor. Ob tem bo med zadnjo slovesnostjo pred predsedniško palačo v Ljubljani zastava spuščena na pol droga.

Najdlje vladajočo kraljico v britanski zgodovini, ki je v četrtek na Škotskem umrla v 97. letu starosti, bodo v navzočnosti družinskih članov, britanskih politikov in tujih državnikov k zadnjemu počitku položili v Westminstrski opatiji. Pričakovati je, da bo gotska cerkev, ki lahko sprejme do 2000 ljudi, premajhna za vse, zaradi česar se bo lahko dogodka, kakor je razvidno iz uradnih dokumentov, ki jih je objavil Politico, udeležil le en predstavnik vsake države s spremljevalcem.

Kraljičinega pogreba se bo udeležilo več sto tujih državnikov. FOTO: Ben Stansall/AFP

Prisotnost na enem od diplomatsko najbolj zastopanih pogrebov v moderni zgodovini so poleg Boruta Pahorja, ki se je s kraljico Elizabeto II. večkrat srečal, nazadnje leta 2019, že prej potrdili ameriški predsednik Joe Biden ter predsednika Italije in Nemčije Sergio Mattarella in Frank-Walker Steinmeier. V London bodo prav tako pripotovali predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki ga v začetku oktobra čakajo volitve, ter novozelandska premierka Jacinda Ardern in njen avstralski kolega Anthony Albanese. V Westminstrski opatiji, kjer so potekala vsa razen dveh britanskih kronanj po letu 1066, se bodo mudili tudi predstavniki japonskega in evropskih dvorov; iz Španije naj bi se ob aktualnem kralju Filipu VI. in kraljici Leticiji pogreba udeležila tudi nekdanja kraljica Sofija in kralj Juan Carlos I., ki se je pod težo finančnih in drugih škandalov umaknil v Abu Dabi.

Še zanimivejši od imen prisotnih je morda kratek seznam državnikov, ki jih v London ne bo. Vabila po poročanju britanskih medijev niso dobili ruski predsednik Vladimir Putin, njegov tesni zaveznik, beloruski predsednik Aleksander Lukašenko in predstavniki burmanske vojaške hunte, medtem ko bo Iran zastopan le na ravni veleposlanikov. Ali bo v Anglijo odpotoval kitajski predsednik Xi Jinping, še ni jasno, nekateri voditelji, takšen naj bi bil primer mehiškega predsednika Andrésa Manuela Lópeza Obradorja, pa bodo za to priložnost pooblastili katerega od nižje rangiranih politikov.