Italijanski kolega bi odstiral več Tita, jaz pa več fašizma

Epic – Evropska platforma za interpretacijo 20. stoletja je eden najpomembnejših projektov Evropske prestolnice kulture 2025, ki bo skozi pričevanja ljudi z obmejnega območja soočil slovenski in italijanski pogled na skupno zgodovino. Ta namreč oba sosednja naroda razdvaja še danes. Razstava nastaja pod taktirko zgodovinarke Kaje Širok.

Projekt Epic ste zasnovali v okviru prijavne knjige za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025, po uspešni kandidaturi ste prevzeli vodenje zavoda GO!2025, sledile so državnozborske volitve in za dobrega pol leta ste postali državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade. Od lani pa spet vodite realizacijo projekta Epic. Zakaj ta skok v politiko in nazaj?

Nisem tak tip človeka, da bi preskakovala med funkcijami. Vstop v politiko sem videla kot priložnost postati del strokovne ekipe predsednika vlade, nisem pa vstopila v stranko. Moja odločitev je bila povezana predvsem s tem, da v tistem času sredstva ministrstva za kulturo za EPK niso bila zagotovljena in je ves projekt na relaciji Ljubljana–Nova Gorica stagniral. Te mline je bilo treba pognati.

V tistem času, takoj po volitvah, je iz Nove Gorice v Ljubljano prišlo tudi več drugih ljudi, ki so se zavedali pomena projekta EPK – ne le v nacionalnem, tudi v mednarodnem smislu, in podpora je stekla. Razlog za moj odhod iz politike je bil preprosto ta, da se na tistem mestu nisem več videla. Zavezana sem svojim pogledom zgodovinarke in vrednotam, ki jih zagovarjam, zato sem se odločila, da se raje vrnem k projektu, ki mi je zelo pri srcu in za katerega si tudi zelo prizadevam, da bi zaživel.