Med poskusom privedbe s prisilnimi sredstvi umrl moški

Policija je v četrtek v jutranjih urah v Pulju ukrepala proti moškemu na podlagi sodnega naloga za privedbo. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja lokalni portal Istrain.hr, je šlo za 51-letnega moškega, ki je bil domnevno povezan z otroško pornografijo.

Ker moški ob poskusu privedbe ni želel upoštevati ukazov policistov, so proti njemu uporabili prisilna sredstva. Med njihovo uporabo je moškemu postalo slabo, zato so policisti poklicali nujno medicinsko pomoč, a je kljub temu umrl, so sporočili iz istrske policijske uprave.

Glavni direktor policije je v skladu s pravilnikom odredil oblikovanje strokovne skupine, ki bo preiskala ravnanje policistov.

Iz hrvaškega policijskega sindikata so v sporočilu za javnost v četrtek izrazili obžalovanje zaradi smrti osebe med policijskim postopkom. Obenem so izpostavili, da policisti v določenih primerih morajo uporabiti prisilna sredstva, in pozvali jasnost, naj se do konca preiskave vzdrži sklepanja neutemeljenih zaključkov.