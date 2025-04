Voznik z Mercedesom vozil 213 km/h, sledi 1.200 evrov kazni

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so v sredo okoli 13. ure na avtocesti pri Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes z nemškimi registrskimi oznakami, ki je drvel s hitrostjo kar 213 kilometrov na uro. Dovoljeno hitrost je s tem prekoračil za 83 km/h.

Za hudo kršitev cestno-prometnih predpisov so mu izrekli globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, bodo tudi v prihajajočih prazničnih dneh nadaljevali z aktivnostmi za umirjanje prometa, saj je neprilagojena hitrost še vedno eden glavnih povzročiteljev prometnih nesreč.

Do sredine aprila 2024 so na območju PU Novo mesto zabeležili štiri smrtne žrtve v prometnih nesrečah (v letu 2023 jih je bilo šest), od tega sta bili dve posledica prevelike hitrosti. V nesrečah se je 81 ljudi hudo poškodovalo, kar je 23 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, in 533 ljudi je utrpelo lažje poškodbe.

Policija opozarja, da je neprilagojena hitrost vzrok za več kot polovico prometnih nesreč s hudimi poškodbami, največ nesreč pa se še vedno zgodi v naseljih in na regionalnih cestah. Letos so policisti na cestah Dolenjske, Posavja in Bele krajine obravnavali že 13.469 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti.

Poziv voznikom: Spoštujte prometne predpise, vozite previdno in odgovorno – vse dni v letu.