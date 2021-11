Sodna farsa proti ljudem, ki so reševali življenja

V nadaljevanju preberite:

V četrtek se je na Lezbosu začelo sojenje štiriindvajsetim humanitarnim delavcem in aktivistom, ki so jih grške oblasti leta 2018 zaradi pomoči beguncev in migrantom v smrtonosnih ožinah med turško obalo in grškimi otoki – med drugim – obtožile vohunstva in tihotapljenja ljudi. Sojenje mednarodni ekipi reševalcev na sodišču v Mitiliniju je do zdaj morda najbolj radikalen primer kriminalizacije humanitarnega dela, neposredne posledice propadle evropske (proti)begunske in (proti)migrantske politike.