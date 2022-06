Sodišče R. Kellyju dosodilo 30 let zapora

Nekdanjega R&B pevca R. Kellyja, ki se je kljub desetletjem obtožb o spolnih zlorabah dolgo izogibal kazni, je sodišče po poročanju ameriških medijev danes obsodilo na 30 let zapora. Kot poroča New York Times, so mu kazen dodelili tako zaradi seksualnih kot psihičnih zlorab.

Obsodbo je na zveznem sodišču v Brooklynu izrekla sodnica Ann Donnelly. Kot piše CNN, nekdanji pevec, ki je bil na sodišču v zaporniški obleki s temno okvirjenimi očali in črno masko, ob tem ni kazal kakšnih čustev.

Obsodbo na sodišču v Brooklynu označujejo kot vrhunec padca danes 55-letnega pevca. Iz superzvezdnika, ki je bil znan kot kralj R&B-ja, je postal obsojenec, čigar glasbene zapuščine ni mogoče ločevati od njegovih zlorab.

Kot smo pisali, je sodišče že lani je odločilo, da je kriv sodelovanja in vodenja organizirane kriminalne združbe, podkupovanja uradnih oseb ter spolnih zlorab in izkoriščanja mladoletnih oseb. Načrtno je spolno izrabljal ženske in mladoletnice kar dve desetletji.

Obtožnico je vložilo enajst ljudi, od tega devet žensk in dva moška, ki so ​​zavzeli stališče pred šest tednov trajajočim sojenjem in opisali spolno nasilje in poniževanje pevca. Na sojenju so priče oziroma žrtve opisale, kako jih je R. Kelly sadistično in perverzno spolno izkoriščal.

FOTO: Antonio Perez/AFP

Novice o tem so prihajale na dan že več let, znana pa je bila tudi njegova nezakonita poroka s pevko Aaliyah leta 1994, ko je bila danes pokojna zvezdnica R&B stara šele 15 let. Umrla je v letalski nesreči leta 2001, stara 22 let.

Tožilci so predstavili tudi dokaze o tem, da so morala dekleta podpisati pogodbe o molčečnosti, grozili so jim z objavo videoposnetkov, za prekrške pa so bile tudi fizično kaznovane. Dekletom je grozil tudi z orožjem in jih med drugim silil v oralne spolne odnose.

Newyorško sojenje sicer ni bilo edino. Pregon proti njemu so sprožili tudi v Illinoisu in Minnesoti. Kelly je v zaporu že vse od leta 2019, ko so ga aretirali.