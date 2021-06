Sodišče v Pensilvaniji razveljavilo obsodbo Billa Cosbyja

Cosby se je sicer rodil 12. junija 1937 in deloval kot komik, igralec in producent. Najbolj znan je iz serije Cosby (Bill Cosby Show, 1984–1992). V njej je bil igralec in producent, serija pa velja za eno najvplivnejših v zgodovini ameriške televizije. Zaradi pomembnega družbenega vpliva so mu nekdaj nadeli vzdevek »ameriški očka«.

Vrhovno sodišča v Pensilvaniji je odločilo, da bo 83-letni nekdanji igralec in zvezdnik z malih zaslonovponovno svoboden. Na zaporno kazen so ga obsodili leta 2018, in sicer kot spolnega napadalca, sodišče je sedaj obsodbo ovrglo.Obsodba Cosbyja se je v zgodovino zapisala kot prva uspešna obsodba kakega ameriškega zvezdnika zaradi spolnega napada, iz česar je izšlo tudi gibanje #MeToo. V zaporu je preživel več kot dve leti. Kdaj bo znova prost, zaenkrat ni znano.Spolne zlorabe ga je leta 2005 obtožila ​. Cosby ji je v zunajsodni poravnavi plačal 3,4 milijona dolarjev, čeprav je ves čas zanikal, da bi jo omamil in spolno zlorabil. Trdil je celo povsem nasprotno – Costandova naj bi v spolni odnos privolila. Prvo sojenje se je končalo brez razsodbe, ker se poroti ni uspelo poenotiti v sodbi, na ponovljenem sojenju pa je Cosbyja porota spoznala za krivega v vseh točkah obtožnice.Igralca je sicer podobnih dejanj javno obtožilo kar okrog 60 žensk, a je bil sodnega pregona deležen le v primeru Constandove. Obsodili so ga na tri do deset let zaporne kazni, prestaja jo v državni kaznilnici v Phoenixu v Pensilvaniji. V preteklosti je sicer na sodišče že naslovil prošnjo za pogojno izpustitev.