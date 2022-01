Sodnik ni naklonjen razveljavitvi tožbe proti princu Andrewu

Ameriški zvezni sodnik Lewis Kaplan med zaslišanjem v tožbi Virginie Giuffre proti britanskemu princu Andrewu v torek ni pokazal naklonjenosti do zahteve prinčevih odvetnikov, da bi tožbo proti princu zavrgli zaradi sporazuma o odstopu od tožbe zaradi spolnega izkoriščanja iz leta 2009 med Giuffrejevo in Jeffreyjem Epsteinom.

Sodnik Kaplan je na koncu zaslišanja dejal, da se bo odločil »precej hitro«. Odvetniki princa Andrewa zatrjujejo, da Giuffrejeva ne more tožiti, ker je podpisala zavezujoč dogovor, v katerem se je odpovedala tožbi proti Epsteinu in drugim vpletenim v spolne zlorabe.

500.000 dolarjev za molk

Njen odvetnik David Boise je že v ponedeljek, ko so objavili, da je Giuffrejeva v zameno za molk dobila 500.000 dolarjev, dejal, da dogovor ne velja za princa Andrewa. Podobnega mnenja je bil glede na poročanje ameriških medijev tudi sodnik Kaplan.

Danes 38-letna Giuffrejeva v tožbi trdi, da jo je princ Andrew spolno zlorabljal, ko je bila stara 17 let, v kar sta jo prisilila Epstein in njegova sodelavka Ghislaine Maxwell. Princ obtožbe zanika, njegovi odvetniki pa poskušajo tožbo razveljaviti na podlagi sporazuma med Giuffrejevo in Epsteinom, ki si je po aretaciji leta 2019 sodil sam v newyorškem zaporu.

Sodnik Kaplan je menil, da če bi bil namen Epsteina in Giuffrejeve navesti še ime koga drugega, ki je bil vpleten v spolne zlorabe, bi to lahko storila v pogodbi, vendar nista.

Odvetniki princa Andrewa so trdili, da obtožbe niso kredibilne, ker ni datumov in podrobnosti domnevnih zlorab. FOTO: Steve Parsons/AFP

»Tu ni nobenega dvoma, kaj to pomeni«

Prinčevi odvetniki so prav tako trdili, da obtožbe niso kredibilne, ker ni datumov in podrobnosti domnevnih zlorab. Sodnik je na to le prebral del obtožnice, ki pravi, da so Epstein, Maxwellova in princ prisilili otroka v spolne odnose proti njegovi volji. »Tu ni nobenega dvoma, kaj to pomeni,« je menil sodnik.

Kaplan je potem razložil, da lahko določila pogodbe uveljavljata le Epstein in Giuffrejeva, ki sta jo podpisala. »Tega ne more nihče drug, za katerega se do pred kratkim ni niti vedelo, da obstaja,« je dejal sodnik.

Pozornost glede Epsteinovih spolnih zlorab mladoletnic se je po njegovi smrti in obsodbi Maxwellove zdaj preusmerila na princa Andrewa, ki je doslej edini od znanih Epsteinovih prijateljev, ki se sooča s tožbo.