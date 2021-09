Sodnik odredil brezpogojno izpustitev atentatorja na Reagana

Hinckley mlajši je bil leta 1981 star 25 let, ko se je s pištolo odpravil do hotela Hilton v Washingtonu, kjer je imel Reagan govor. Tam je začel streljati in je zadel ter ranil predsednika, agenta tajne službe, policista in tiskovnega predstavnika Bele hiše Jamesa Bradyja. FOTO: AFP

Ameriški zvezni sodnikje v ponedeljek razsodil, da mora bitimlajši, ki je leta 1981 poskušal ubiti predsednika ZDA, izpuščen na prostost brez kakršnihkoli pogojev. Kot je utemeljil, bi bil Hinckley mlajši že zdavnaj na brezpogojni svobodi, če njegova tarča ne bi bil predsednik ZDA.Dogovor med njegovimi odvetniki in tožilstvom, ki ga je sodnik Friedman potrdil, sicer predvideva, da bo Hinckley mlajši izpuščen šele junija prihodnje leto. Daljše obdobje naj bi bilo potrebno zaradi stresa, ki ga je doživel ob smrti matere julija, razpustitvi njegove podporne skupine in pandemiji novega koronavirusa, zaradi katere so mu zaprli stojnico na sejmu starin.Hinckley mlajši je bil leta 1981 star 25 let, ko se je s pištolo odpravil do hotela Hilton v Washingtonu, kjer je imel Reagan govor. Tam je začel streljati in je zadel ter ranil predsednika, agenta tajne službe, policista in tiskovnega predstavnika Bele hiše. Slednji je nato postal ikona gibanja proti orožju v ZDA.Hinckley uradno ni bil obsojen poskusa umora, saj ga je porota spoznala za nedolžnega zaradi neprištevnosti in ga je sodišče obsodilo na zdravljenje. Trdil je namreč, da je poskušal Reagana ustreliti, da bi s tem osrečil filmsko igralko35 let je nato preživel v posebni ustanovi pod nadzorom psihiatrov, dokler zvezno sodišče leta 2016 ni odločilo, da sme domov, vendar ob številnih pogojih. Živi v Williamsburgu v zvezni državi Virginiji.»Če ne bi poskušal ubiti predsednika, bi bil brezpogojno izpuščen že zdavnaj. Po vseh teh letih zdaj odrejam brezpogojno izpustitev,« je v ponedeljek dejal sodnik Friedman. Tožilci so se strinjali, da Hinckley mlajši ni več nevaren za okolico in da lahko odpravijo vse omejitve.