Soglasje članic EU glede začetka pogajanj z BiH zelo blizu

Države članice EU so zelo blizu soglasja za potrditev začetka pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino, je pred današnjim zasedanjem ministrov za evropske zadeve povedal državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu Marko Štucin. Slovenija si prizadeva, da bi se dejanska pogajanja začela že junija.

»Mislim, da smo zelo blizu soglasja oziroma da ni držav, ki bi imele zelo velike zadržke,« je glede podpore začetku pristopnih pogajanj z BiH med državami članicami EU povedal Štucin. Po pogovorih z več ministrskimi kolegi je ocenil, da je zadržkov čedalje manj, tako da jih v četrtek na zasedanju voditeljev članic ne bi smelo biti več.

Za odobritev začetka pogajanj na zasedanju evropskega sveta, ki ga danes pripravljajo ministri za evropske zadeve, se je Štucin skupaj s kolegi iz Avstrije, Hrvaške, Češke, Grčije, Italije in Slovaške zavzel tudi v pismu, ki so ga prejšnji teden naslovili na belgijsko predsedstvo sveta EU, druge ministrske kolege in evropskega komisarja za širitev Oliverja Varhelyija.

Najprej pogajanja, nato zahteve

Pri tem so spomnili na prejšnji teden predstavljeno poročilo evropske komisije, ki je priporočila začetek pristopnih pogajanj, saj da je BiH v zadostni meri izpolnila pogoje.

Štucin je pri tem v odgovoru vprašanje, kaj bo morala BiH storiti za potrditev pogajalskega okvirja, ki bo podlaga za dejanski začetek pogajanj, poudaril, da Slovenija nasprotuje takšni miselnosti. Državi je preprosto treba dovoliti, da se začne pogajati, saj se nato v okviru mehanizmov v pogajalskem procesu ocenjuje njen napredek.

Podobno bi moralo po njegovem mnenju veljati za Ukrajino in Moldavijo, za kateri je evropska komisija že predstavila osnutka pogajalskih okvirjev. Slovenija predloga okvirjev po besedah državnega sekretarja podpira.

»Države kandidatke bodo izpolnjevanje pogojev dokazovale skozi pogajanja sama. Tako da naše stališče je, da jim moramo pred samim začetkom pogajanj postaviti čim manj ovir. Nato pa se napredek meri s pomočjo vseh mehanizmov, ki jih ima evropska komisija na razpolago. Države bodo v Evropsko unijo vstopile, ko bodo izpolnile vse pogoje,« je poudaril Štucin.