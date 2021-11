Sosedje zahtevajo »super potrdilo«

Kakšni novi ukrepi zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom veljajo v Furlaniji-Julijski krajini? Kaj je »super green pass«? Kje vse velja? Kdaj bo to potrdilo uveljavljeno tudi v vseh drugih italijanskih deželah? Kako je s precepljenostjo prebivalstva in zasedenostjo bolniških postelj? Kakšne posledice pričakujejo organizatorji športnih prireditev in gostinci?

»Ne verjamem, da se bo bistveno poznalo, saj so bili gostje že do zdaj večinoma cepljeni ali pa so covid preboleli, le redko kdo se je testiral za prihod v gostilno,« meni Giorgio Lorenzi, lastnik tržaške restavracije. Od danes v sosednji deželi Furlaniji-Julijski krajini veljajo poostrena epidemiološka pravila; namesto osnovnega covidnega potrdila »green pass«, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja PCT, je začel veljati »super green pass«, do katerega so upravičeni le cepljeni in preboleli.

Furlanija-Julijska krajina je za zdaj edina dežela v Italiji, ki je zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom prešla v tako imenovano rumeno fazo, za katero veljajo poostreni zaščitni ukrepi. Nošenje zaščitne maske je od danes zapovedano tudi na prostem (z izjemo osamljenega sprehoda v naravi ali med športnim udejstvovanjem). Poleg tega je za obisk gostinskih lokalov, športnih in kulturnih prireditev predpisano potrdilo »super green pass«, ki dokazuje, da se je posameznik cepil proti covidu-19 ali pa je bolezen prebolel. Ukrep o veljavnosti tega novega »super potrdila« je sicer italijanska vlada pod Mariem Draghijem predpisala za vso državo od 6. decembra do 15. januarja.

Kulturne dvorane so lahko polno zasedene

V Furlaniji-Julijski krajini zgolj potrdilo o testiranju ne zadostuje več niti za poroke ali druga praznovanja. Izjema ostaja ogled muzejev, pa tudi obisk smučišč. Dodatnih omejitev glede zasedenosti prostorov ni: športni objekti so, enako kot doslej, lahko zasedeni največ 75-odstotno, diskoteke 50-odstotno, gledališča in kinodvorane pa so lahko povsem polne - a le.za cepljeno ali prebolelo občinstvo. Za zdaj morajo prebivalci dežele »super potrdila« kazati na papirju, saj bo digitalno preverjanje mogoče šele prihodnji teden, ko bo enak ukrep začel veljati za vso Italijo. Predpisane globe za neupoštevanje vladnega odloka znašajo od 400 do 1000 evrov.

V Trstu so spet obvezne zaščitne maske tudi na prostem. FOTO: Leon Vidic/Delo

V deželi je sicer s covidnimi bolniki zasedena dobra petina navadnih bolniških postelj in slabih 15 odstotkov kapacitet na intenzivnih oddelkih. Po pisanju tržaškega dnevnika Il Piccolo so glavni razlogi za porast okužb, ki so se začele dvigovati sredi oktobra, starostna struktura prebivalstva, slabši odziv na cepljenje kot drugod po državi, izguba zaščite po cepljenju, pa tudi združevanje ljudi na protestih proti uvedbi covidnega potrdila. V skladu z novim vladnim odlokom bo obvezno cepljenje, ki je zdaj predpisano za zdravstveno in negovalno osebje, tudi za vse v šolstvu in policiji.

Kaj pričakujejo v gostinstvu in športu?

»Od vsakega gosta zahtevamo potrdilo, ki ga skeniramo, ne pa tudi osebnega dokumenta,« pojasni Giorgio Lorenzi, lastnik restavracije Da Gelmo. Težav z večino gostov glede tega ni imel in zaradi novih ukrepov tudi ne pričakuje večjega upada prometa. »Nasprotniki cepljenja so zelo glasni, očitno imajo veliko časa,« pa pokomentira proteste, ki so v zadnjem obdobju pretresali Trst. V Italiji je sicer polno precepljenih okoli 77 odstotkov prebivalstva oziroma skoraj 85 odstotkov vseh nad 12 let.

Po besedah Evgena Bana, tajnika Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, so udarec doživeli že z uvedbo osnovnega covidnega potrdila, predvsem pri dvoranskem športu. »Nekateri mladoletni športniki so se zaradi odločitve staršev prepisali na drugo dejavnost, kot je na primer nogomet, kjer covidnih omejitev ni,« pove. Lani pa je bil položaj ravno obraten: nogometnih tekmovanj ni bilo, za odbojkaše pa ni bilo prepovedi. Sogovornik zaradi uvedbe »super potrdila« pričakuje največ desetodstotni upad občinstva na športnih prireditvah.