Španska vlada pomilostila zaprte katalonske politike

Zaprti politiki (z leve zgoraj) Raul Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Josep Rull (z leve spodaj) Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa in Jordi Sanchez. FOTO: Pau Barrena/AFP

Španska vlada je danes potrdila pomilostitev zagovornikov neodvisnosti španske regije Katalonija, ki so v zaporu zaradi poskusa odcepitve regije od države leta 2017. Premierje poudaril, da želi njegova vlada s tem odpreti pot dialogu med Madridom in Barcelono.»Pomilostitve so bile potrjene« med jutranjo sejo španske vlade, je na twitterju sporočil Sanchezov urad. »Španska vlada je to odločitev sprejela, ker je najboljša za Katalonijo in Španijo,« je povedal premier.»S tem dejanjem želimo odpreti novo obdobje dialoga in sprave ter enkrat za vselej končati delitve in spore,« je še dejal španski premier po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.Med devetimi zaprtimi politiki so: nekdanji podpredsednik katalonske vlade, nekdanji tiskovni predstavnik, nekdanji minister za zunanje zadeve, nekdanji minister za trajnost, nekdanja ministrica za delo, nekdanji notranji minister, nekdanji predsednica katalonskega parlamentater dva voditelja družbenocivilnih organizacijinSanchez je pojasnil, da gre za delne pomilostitve. Devet zaprtih katalonskih voditeljev, ki prestajajo zaporne kazni v višini od devet do 13 let, namreč še naprej ne bodo smeli opravljati javnih funkcij. Pomilostitve so pogojne, kar pomeni, da v določenem obdobju ne bodo smeli zagrešiti »resnih zločinov«.Čeprav datum izpustitve devetih zaprtih katalonskih politikov še ni znan, bi se lahko to po navedbah španskih medijev zgodilo kmalu.