Spar obtožen sodelovanja z iransko revolucionarno gardo

Nizozemska veriga supermarketov Spar se je znašla pod obtožbami o vpletenosti v shemo, v kateri se lahko obidejo mednarodne sankcije proti Iranu, poroča nizozemski dnevnik de Volkskrant. Po navedbah internih dokumentov, ki jih je razkril neimenovani žvižgač, je bila licenca za Spar Iran domnevno uporabljena za izvedbo spornih transakcij, povezanih s pripadniki Iranske revolucionarne garde (IRGC), ki je podvržena strogim sankcijam zaradi kršitev človekovih pravic.

Avgusta 2022 je nizozemski veleposlanik Frank Mollen obiskal trgovino Spar v Teheranu in jo predstavil kot zgled uspešnega poslovnega sodelovanja z Iranom. Vendar pridobljeni dokumenti razkrivajo, da je Spar Iran najbrž že pred njegovim obiskom sodeloval v spornih dejavnostih.

Transakcije pod blagovno znamko Spar naj bi vključevale uvoz zahodne tehnologije in izdajo schengenskih vizumov posameznikom, povezanim z IRGC.

Revolucionarna garda, odgovorna za zatiranje protestov in druge kršitve človekovih pravic, je med najbolj sankcioniranimi entitetami v Iranu. Čeprav so hrana in zdravila izvzeti iz sankcij, so transakcije, povezane z IRGC, strogo prepovedane. Dokazi nakazujejo, da je lokalni operater Spar Iran, podjetje Blue River, omogočalo potovanja sorodnikov visokih iranskih uradnikov pod pretvezo poslovnih poti.

Podjetje Blue River, ki upravlja Spar v Iranu, je menda pod raznimi pretvezami pridobilo zahodno opremo, kot so strežniki in prenosniki znamke HP. Ti izdelki, pogosto namenjeni podatkovnim centrom, so bili predstavljeni kot nujni za delovanje supermarketov. Varnostni strokovnjaki opozarjajo, da takšna tehnologija ni potrebna za manjše trgovske verige.

Dodatni pomisleki so se pojavili z uvedbo sistema S-Pay, bona, ki je Irancem v tujini omogočal pošiljanje dobropisov družinam v Iranu. Čeprav tehnično dovoljena, so razkrita elektronska sporočila nakazovala na domnevne načrte za pretvorbo teh bonov v gotovino, kar bi lahko pomenilo kršitev sankcij.

Nizozemsko ministrstvo za zunanje zadeve je priznalo seznanjenost z obtožbami, vendar še ni podalo komentarjev. Podjetje Blue River se na vprašanja medijev ni odzvalo.

Spar International je sprva zavrnil trditve žvižgača, češ da je tematika »poslovna skrivnost« znotraj podjetja Blue River. Po medijskih poizvedbah pa je podjetje potrdilo prekinitev licence podjetju Blue River in izvedlo notranjo preiskavo. Spar je zatrdil, da ni našel neposrednih kršitev sankcij, vendar je identificiral nepravilnosti v delovanju podjetja Blue River, ki je kršil licenčno pogodbo.

Nizozemski dnevnik bne IntelliNews poroča, da je Blue River, podjetje, ki je pridobilo licenco za Spar Iran leta 2017, naročilo velike količine zahodne tehnologije, ki je presegala običajne potrebe supermarketov.

V enem od primerov je sin nekdanjega poveljnika revolucionarne garde zaprosil podjetje Blue River za nabavo tisoč računalniških strežnikov v vrednosti 150 milijonov evrov za iranske telekomunikacijske ponudnike in banke. Posel ni bil sklenjen, vendar je razkril obseg domnevnih načrtov.

V preiskavi, ki jo je sprožil Spar International, niso bili najdeni dokazi o neposrednih kršitvah sankcijskih pravil, vendar so bile odkrite nepravilnosti in več kršitev licenčne pogodbe. Spar International s sedežem v Amsterdamu upravlja 14.000 trgovin v 48 državah, vendar ima omejen nadzor nad imetniki licenc.

Nizozemsko ministrstvo za zunanje zadeve je potrdilo, da so podjetja, ki delujejo v Iranu, redno seznanjana z opozorili o veljavnih sankcijskih predpisih. Več evropskih in ameriških znamk, vključno s Carrefourjem, Coca-Colo in Pepsijem, še naprej deluje na iranskem trgu prek lokalnih podružnic ali tretjih oseb, poročajo lokalni viri.