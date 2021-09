SPD po vzporednih volitvah zmagovalka nemških volitev

Predsednik in kanclerski kandidat CDU Armin Laschet med oddajo glasovnice v Aachnu in kanclerski kandidat SPD ter aktualni finančni minister Olaf Scholz med oddajo glasovnice v Potsdamu. FOTO: Wolfgang Rattay/AFP

Urejanje po pošti prejetih glasovnic. FORO: Michaela Rehle/REUTERS

Kanclerska kandidatka in sopredsedujoča Zelenim Annalena Baerbock med glasovanjem v Potsdamu. FOTO: Ronny Hartmann/REUTERS

Socialnodemokratska SPD s kanclerskim kandidatomje po rezultatih vzporednih volitev zmagovalka današnjih nemških zveznih parlamentarnih volitev. Prejela je 26 odstotkov glasov. Na drugo mesto se je z 24 odstotki glasov uvrstila krščanskodemokratska CDU zna čelu, na tretje mesto pa s 14,5 odstotka glasov stranka Zeleni s kanclersko kandidatkoNa četrto mesto se je uvrstila liberalna FDP z 12 odstotki glasov, na peto skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) z 10 odstotki glasov, v parlament pa se je po rezultatih vzporednih volitev za las uvrstila še skrajno leva Levica s petimi odstotki glasov. Ker naj bi letos po pošti glasovalo kar okoli 40 odstotkov volivcev, bi se rezultati na koncu lahko še nekoliko spremenili. Po pojasnilih anketarjev, ki izvajajo vzporedne volitve z izpraševanjem volivcev pred volišči, bi razlika lahko nastala predvsem pri rezultatih AfD, ki nasprotuje glasovanju po pošti. Anketarji sicer upoštevajo tudi predvolilne ankete in izkušnje iz preteklih volitev.Volilni dan je sicer minil z nekaj zapleti. Za nekaj vznemirjenja je poskrbel tudi predsednik in kanclerski kandidat CDU Armin Laschet, ki je pri oddaji glasovnice slednjo prepognil tako, da je bilo vidno, za koga je glasoval. Po nemški volilni zakonodaji volivci namreč ne smejo razkriti, za koga so glasovali. A iz volilne komisije so kmalu sporočili, da je glasovnica veljavna, saj Laschet ni vplival na volivce, ker je glasoval za svojo stranko.Na številnih voliščih so sicer nastajale dolge vrste. Na berlinskih voliščih, kjer danes volijo tudi deželni parlament, je celo zmanjkalo glasovnic, zato so bila nekatera volišča nekaj ur zaprta. Ponekod so jim dostavili tudi napačne glasovnice. Razlog za kaotične razmere na voliščih v Berlinu bi lahko bil tudi maraton, ki danes poteka v nemškem glavnem mestu in zaradi katerega so zaprte številne ulice. Volilna komisija je sicer poudarila, da bodo lahko glasovnice oddali vsi tisti, ki bodo do 18. ure stali v vrsti.Svoj glas je po pošti letos oddala tudi kanclerka, ki se za nov mandat ne poteguje več.Generalni sekretar SPDje stranko že razglasil za zmagovalko in poudaril, da so še pred nmekaj tedni veljali za povsem poražene. »Borili smo se in zmagali. To je dan, ko lahko praznujemo. SPD je nazaj,« je v prvi izjavi dejal Klingbeil in dodal, da so izjemno zadovoljni, da bo Scholz kancler. »Kako se bomo pogajali o koaliciji, bomo razpravljali jutri. Zadovoljni smo, da smo si povrniili zaupanje volivcev,« je še dejal Klingbeil.V volilnem štabu CSU v Muenchnu je bilo ob razglasitvi rezultatov vzporednih volitev CDU/CSU precej razočaranja, tudi zaradi tesnega rezultata v primerjavi z SPD. Precej bolj zadovoljni pa so bili, ko je postalo jasno, da ne bo dovolj glasov za rdeče-zeleno-rdečo koalicijo.Generalni sekretar CDUje opozoril, da še ni jasno, kdo bo zmagal. »Seveda je za nas grenko, da smo toliko izgubili v primerjavi z volitvami leta 2017, a številke so tako tesne, da ne moremo še ničesar napovedovati,« je dejal Ziemiak. CDU je v primerjavi z letom 2017 izgubila prek osem odstotnih točk podpore in zabeležila daleč najslabši rezultat v zgodovini. Kljub vsemu se še vedno vidijo v koaliciji, celo na čelu koalicije, na primer velike koalicije, ki je glede na prve ocene mogoča, ali pa na čelu koalicije za prihodnost Nemčije, ki bi jo sestavili z Zelenimi in FDP.Zeleni so osvojili 5,5 odstotne točke več kot na volitvah leta 2017, a glede na napovedi pred še nekaj tedni, ko se je ugibalo celo o zeleni kanclerki, gre za slabši rezultat od pričakovanj.Trenutni rezultati sicer kažejo, da rdeče-zeleno-rdeče koalicije ne bo mogoče oblikovati. Zeleni so namreč prejeli manj glasov, kot se je pričakovalo, prav tako pa je Levica v primerjavi z letom 2017 izgubila kar 4,2 odstotni točki glasov in s tem rezultat skoraj prepolovila. S tem so se tudi precej povečale možnosti za koalicijo SPD, Zeleni in FDP., generalni sekretar FDP, je z rezultati zelo zadovoljen, še posebej zato, ker so preprečili rdeče-zeleno-rdečo koalicijo, o prihodnjih koalicijah pa ni želel razpravljati.Tino Chrupalla iz AfD je poudaril, da je stranka dokaza, da ima trdno volilno jedro, da pa bodo vseeno morali preveriti, zakaj so izgubili nekaj volivcev.