Spektakularno cinična retorika zmagovalca

Srbija je z nakupom kitajskega protiletalskega sistema razburila Črno goro in Kosovo, ki sta Srbiji očitala zavezništvo s Kitajsko in Rusijo ter ogrožanje miru v regiji. Napadalen in vzvišen ton, s katerim se je srbski predsednik Aleksandar Vučić poskušal obraniti pred očitki sosedov, spominja na retoriko mladega Vučića, ko je bil še minister za informiranje v režimu Slobodana Miloševića.