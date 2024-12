Spet malce večja inflacija v ZDA

Cene življenjskih potrebščin v ZDA so se dvignile tudi novembra, njihov indeks se je v primerjavi z istim obdobjem lani povečal za 2,7 odstotka. Brez hrane in energije celo za 3,3 odstotka, kar je za številne Američane še en dokaz, da so upravičeno odslovili demokratskega predsednika ­Joeja Bidna.

Številni ekonomisti so takšno povečanje inflacije pričakovali in borze na premik niso odgovorile z nižanjem vrednosti. 0,3-odstot­no mesečno povečanje indeksa življenjskih potrebščin je vendarle največje od aprila in še naprej ga poganjajo cene hrane, vozil in zdravstvene oskrbe. Draginja se je nekoliko ustalila, a ne dovolj, da bi odleglo običajnim Američanom, ki za vse, od hrane do stanovanj in energije, plačujejo petino ali celo tretjino več, kot so plačevali pred petimi leti.

Donald Trump je obljubil skorajšnje znižanje cen energije za polovico in s tem veliko zmanjšanje inflacije. Foto Saul Loeb/AFP

Potrošniki so vendarle bolj optimistični, a morda tudi zaradi zmage Donalda Trumpa na novembrskih volitvah. Republikanski predsedniški kandidat je obljubil skorajšnje znižanje cen energije za polovico in s tem veliko zmanjšanje inflacije. Obljube bo moral šele uresničiti, saj hkrati obljublja kazenske carine na uvoz številnih izdelkov. Američani še dobro pomnijo nizko inflacijo, cene energije in vsega drugega v njegovem prvem mandatu v Beli hiši.

Zaradi napovedanega podaljšanja prejšnjih davčnih nižanj in dodajanja novih je zadovoljen tudi poslovni svet, indeks optimizma malih podjetij je v torek zrasel najbolj po juniju 2021.

Napoved zlatega obdobja

Po poročanju Wall Street Journala­ tudi ameriška podjetja bolj kot kdaj prej v minulih dveh letih načrtujejo investicije in zaposlovanje, demokratski predsednik Biden pa hoče sam pobrati lovorike za takšen razvoj. Kot pravi, zapušča Trumpu »precej močno« gospodarstvo, na spletni strani Bele hiše pa poudarja rast, produktivnost, investiranje in zaposlovanje v minulih štirih letih. Ameriška rast, prilagojena inflaciji, je v tretjem četrt­letju dosegla 2,8 odstotka. Prepričanja najmanj polovice volivcev, da živijo slabše, zadnji podatki o inflaciji najbrž ne bodo spremenili. Številni Američani tudi verjamejo, da so Bidnovi ukrepi celo pri nedvomno nizki brezposelnosti bolj pomagali priseljencem kot njim.

Hrana se v ZDA še naprej draži. Foto: Shutterstock Shutterstock

Demokratski prvak bi imel več možnosti, če bi Trumpu spodletelo pri obljubi novega zlatega obdobja ameriškega gospodarstva in družbe. Novoizvoljeni predsednik je napovedal pospešen obračun s prevelikim reguliranjem gospodarstva, kar je bil po mnenju konservativnih ekonomistov eden od večjih dosežkov njegovega prvega mandata. Investitorjem v energetske in druge konstrukcijske projekte v vrednosti več kot milijardo dolarjev je že obljubil hitra zvezna dovoljenja.

Znova o obrestnih merah

Medtem ko se politiki prepirajo o zaslugah za gospodarske dosežke in krivdi za težave, bo ameriška centralna banka Federal Reserve prihodnji teden znova presojala obrestne mere. Nekateri opazovalci znova pričakujejo nižanje, potem ko so jih že po septembru znižali na razmerje med 4,5 in 4,75 odstotka. Edina ovira pri tem naj bi bilo zadnje povečanje inflacije, četudi je le nekoliko večja.