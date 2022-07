Spiranje krvavih rok z nafto in realpolitiko

V nadaljevanju preberite:

Po Evropi te dni kot (ne)častni gost – v Atenah so mu razvili rdečo preprogo – hodi savdski prestolonaslednik in de facto vladar ene najbolj totalitarnih, nedemokratičnih in s kakršnimi koli civilizacijskimi standardi skreganih držav. Mohamed bin Salman, mož, ki je naročil zverinski umor novinarskega kolega Džamala Hašodžija, je te dni gost evropskih dvorov – kot Evropejci bi se morali tega neprizanesljivo sramovati.