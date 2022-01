Spomin na holokavst na hrvaški način

V nadaljevanju preberite:

Tudi na Hrvaškem bodo danes zaznamovali mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Vladajoča politika z lepimi in optimističnimi besedami, da »nihče ne sme pozabiti zla nad Judi«, Judje na Hrvaškem, njihova skupnost ima v naši južni sosedi približno 2000 članov, pa bodo tako kot že vrsto let zapored opozarjali na holokavst in zanikanje grozot, ki so se zgodile na Hrvaškem v času ustaške NDH.