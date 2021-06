Spor o politični prihodnosti ZDA se razgreva

V nadaljevanju preberite:

Ameriški republikanci so v senatu preprečili demokratski predlog globokih volilnih sprememb in celo le razpravo o njih. Stranka predsednika Joeja Bidna mora zdaj presoditi, ali se bo za »zakon za ljudi« in druge svoje programe, ki jim opozicija nasprotuje, bojevala z drugimi sredstvi, tudi s spremembami senatnega filibustra.