Sporne ocene Joeja Bidna o Rusiji in Ukrajini

Vsem kritikam navkljub je ameriški demokratski predsednik Joe Biden na svoji prvi tiskovni konferenci v 78.dneh ocenjeval, da je v svojem prvem letu v Beli hiši pokazal veliko več, kot pa so od njega pričakovali. Napovedal je tudi ruski premik v Ukrajini ter zagovarjal svoj kaotični umik iz Afganistana. »To je bilo leto izzivov, a tudi neznanskega napredka,« je 79-letni voditelj spregledal visoko inflacijo, majhno naklonjenost prebivalcev in še vedno divjajočo pandemijo.

»Mislite, da je kateri koli predsednik toliko naredil v enem letu? Imenujte ga!« je izzival novinarje, a za razliko od prejšnjih veliko krajših nastopov za javnost celi dve uri odgovarjal za njihova vprašanja. Tokrat se tudi ni veliko zagovoril, še posebej pri vprašanjih o volilni zakonodaji, ki jo preprečujeta demokratska senatorja, pa je odgovarjal bolj ostro. Namesto Joeja Manchina in Kyrsten Sinema je raje obtoževal republikance, za katere po svojih besedah ni pričakoval, da bodo tako proti njemu.

Kitajske in ruske vojaške ladje med vajami iz leta 2014.Foto China Daily Cdic/Reuters Pictures

Rusiji je ponovno napovedal, da bo odgovarjala za morebitno invazijo Ukrajine, razen če ne bo šlo le za manjši vpad. »Nekaj mora narediti,« je ocenil za predsednika Vladimirja Putina. Republikanski senator Rob Portman, ki se je ravno vrnil iz Ukrajine, je takšno oceno obsodil kot zelo zaskrbljujočo in tudi predstavnica za tisk Jen Psaki je kmalu po tiskovni konferenci poudarila »takojšnji, resni in enotni odgovor« ZDA in zaveznikov na morebitno novo invazijo.

Na domači fronti se je moral Biden zagovarjati tudi nespretnega preklopa na 5G omrežje mobilne telefonije, ki je kljub omejitvam zadnji hip v bližini letališč povzročilo številne odpovedi poletov.