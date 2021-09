Spregledana rešitev velike uganke

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se zdi, da se Bosna in Hercegovina utaplja v težavah in brezupu, je vtis, ki ga daje distrikt Brčko, bistveno bolj optimističen. Območje, ki ne pripada ne Republiki srbski in ne Federaciji BiH, je izrazito odprto poslu in trgovini, z narodnostnimi delitvami pa se na politični ravni praktično ne ukvarjajo.

Brčko si želi vodstvo distrikta postaviti na regionalni zemljevid kot območje varnega poslovanja, kakovostnih kadrov in edinstvenega geostrateškega položaja. Ne želijo biti raj za davčne skrivače, kot to velja za Republiko srbsko, temveč bi radi z davčnimi in drugimi olajšavami pritegnili investitorje, ki bi odpirali nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjoe.