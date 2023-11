Spregledane žrtve grobega čiščenja terena

V nadaljevanju preberite:

Teden dni je minilo od datuma, ki ga je oblast v Islamabadu določila za končni rok, do katerega bi morali begunci iz Afganistana, ki nimajo ustreznih dokumentov, zapustiti Pakistan. A jih je do zdaj odšla le desetina od skupnega števila, ki ga namerava ta država poslati čez mejo. Kot je bilo rečeno, morajo migranti oditi do 1. novembra. V to skupino sodi okoli 1,7 milijona Afganistancev (od skupno 3,8 milijona priseljencev in beguncev iz sosednje države), do zdaj jih je odšlo – ali so jih izgnali – le nekaj več kot 165.000.

Problem je v tem, da nimajo kam, tako da je vprašanje, kaj v njihovem primeru sploh pomeni beseda vrnitev.