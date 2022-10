Srbi izgubili, Romi pridobili dvojezičnost

V nadaljevanju preberite:

Za občino Orehovica v Medžimurski županiji gotovo tudi na Hrvaškem še niso slišali vsi. Za tamkajšnje Rome pa bo ta občina kmalu imela table na javnih ustanovah tudi v romskem jeziku. In uradno tudi romske zastave. Prvič v zgodovini. V primerjavi s Srbi, ki živijo v Vukovarju in okolici, kjer je Srbov vse manj, zaradi česar bodo dvojezične table – v hrvaščini in srbščini oziroma cirilici – kmalu sneli.