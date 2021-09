Srbi s švedskim modelom podžgali rast okužb

V nadaljevanju preberite:

Srbija, ki se po začetnih cepilnih uspehih zdaj spoprijema z nasprotovanjem cepljenju in ukrepom, je zdrsnila med rdeče države. Poleti se je država močno sprostila in zdi se, da so na nikoli razveljavljenje omejitvene ukrepe ljudje že pozabili. Vrstijo se pozivi epidemiologov k doslednejšemu spoštovanju zaščitnih ukrepov in vse glasnejše postajajo zamisli o obveznem cepljenju zdravstvenih delavcev.